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بلدية دبا الحصن تخصص حديقة حي الدوب لـ«النساء والأطفال»

حديقة حي الدوب (من المصدر)
18 مارس 2025 02:43

دبا الحصن (الاتحاد)

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كشفت بلدية دبا الحصن عن تخصيص حديقة حي الدوب لـ«النساء والأطفال» فقط، وذلك بعد مقترح اعتمده المجلس البلدي للمدينة، في سبيل تخصيص مساحة حرية للنساء في تجوالهن بالأماكن العامة وقضاء أوقات مسلية، تتسم بالراحة والرفاهية والخصوصية، وسط أجواء مليئة بالطاقة والحيوية.
وتهدف بلدية دبا الحصن من فكرة تخصيص حدائق للسيدات، إلى تعزيز رفاهية النساء، وتوفير محيط مستدام ومريح يعزز من جودة حياتهن، فالحدائق ليست أماكن للترفيه فقط، بل هي جزء أساسي من تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للسيدات، من خلال توفير مساحات تشجعهن على النشاط البدني والاسترخاء، إلى جانب توفير بيئة آمنة للأطفال للعب، وتنمية قدراتهن الحركية والاجتماعية.
وتضم «حديقة حي الدوب» مجموعة من المرافق الحديثة، مثل مسارات المشي، وألعاب الأطفال، ومقاعد الاستراحة، لجعل الحديقة ملائمة لجميع الفئات العمرية، وفق مجموعة من المعايير التي تضمن الاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب ذلك تتضمن مسطحات زراعة خضراء، وأشجار مزهرة التي توفر الظل، وتضفي جمالاً طبيعياً يساعد على الاسترخاء والهدوء النفسي.
وتستقبل حديقة حي الدوب زوارها من النساء والأطفال فقط، من الاثنين حتى الخميس من الساعة 4 عصراً، وحتى الساعة 10 مساء، وأيام العطل من الجمعة حتى الأحد من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 11 مساء.
وفي السياق، أكد طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن أن «توفير الحدائق لجميع فئات المجتمع يعكس اهتمام حكومة الشارقة بذلك وحرصها على تخصيص مساحة حرية للنساء في تجوالهن بالأماكن العامة»، منوهاً بأن «الحديقة تعتبر الرئة التي يتنفسن بها في المدينة الفاضلة للترفيه والتسلية مع أطفالهن براحة نفسية».

بلدية دبا الحصن
الإمارات
دبا الحصن
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