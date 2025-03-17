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علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة

خلال الورشة (من المصدر)
18 مارس 2025 02:44

أبوظبي (وام)

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نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود «الهيئة» المستمرة، لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بـ«الهيئة» واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدم ورشة التوعية الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور «الهيئة» في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسة، والموجهات الاستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول البرامج الحقوقية التي تعمل عليها «الهيئة»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.وناقشت الورشة أيضاً أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.

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