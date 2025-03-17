«درر العقارية» تسهم في حملة «وقف الأب» بـ10 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «درر العقارية» عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم، لدعم حملة «وقف الأب»، وتأتي مساهمة «مجموعة درر» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وقال إبراهيم بن عبدالله الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «درر العقارية»: «إن حملة «وقف الأب» تجسد مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني العميق مع المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة في هذه الحملة الرمضانية الوقفية يترجم قيم العطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسعي أفراده لبر آبائهم، من خلال المساهمة في إنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحة المستدامة للفقراء والمحتاجين».