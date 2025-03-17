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«الإمارات للسرطان» توزع المير الرمضاني على أسر المرضى

توزيع المير الرمضاني على اسر مرضى السرطان
18 مارس 2025 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت جمعية الإمارات للسرطان مبادرة توزيع المير الرمضاني على الأسر المسجلة لديها في كافة إمارات الدولة، وذلك بدعم من بنك أبوظبي الأول، للتخفيف من الأعباء المعيشية لدعم مرضى السرطان وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المشاريع الخيرية، التي تنظمها الجمعية بهدف تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان وأسرهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. منوهاً بالدعم الكامل لهذه المبادرة من قبل بنك أبوظبي الأول، التي تؤكد المسؤولية المجتمعية في خدمة المرضى وتجسّد معاني التكافل والتراحم.

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