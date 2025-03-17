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16 ممارسة عالمية لترسيخ التلاحم المجتمعي

محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي خلال تكريم سيف الجابري (من المصدر)
18 مارس 2025 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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شاركت شرطة أبوظبي في الجلسة الرمضانية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد، تحت عنوان «عام المجتمع.. تمكين الأفراد والمجتمعات»، والتي عقدت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية والمسؤولين.
وتحدث في الجلسة العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، عن محور الجهود الرائدة لشرطة أبوظبي في ترسيخ التلاحم المجتمعي، واستعرض مبادرات إدارة الشرطة المجتمعية التي تنفذها شرطة أبوظبي في مختلف أرجاء الإمارة لتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأكد أنه من العام 2003 دخلت مفاهيم جديدة في علاقة الشرطة بالمجتمع، ومن هنا جاء تأسيس إدارة للشرطة المجتمعية من خلال دمج آليات تعاون تعزز الأمن بين الشرطة والمجتمع.
وذكر أنه تم تطبيق 16 ممارسة من أفضل الممارسات العالمية في تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهناك أكثر من 70 ألف متطوع في منظومة «كلنا شرطة»، بالإضافة إلى 1000 برنامج توعوي تقدمها إدارة الشرطة المجتمعية، مشيراً إلى الخدمات المقدمة لشرائح طلابية في إمارة أبوظبي، كما يتم تطبيق برامج توعوية يتم بثها في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من خلال جهد متكامل جعل من مدينة أبوظبي واحدة من أفضل المدن في العالم شعوراً بالأمن والأمان.

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