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الخدمات الاجتماعية في دبا الحصن تطلق «ميلس العيلة»

الخدمات الاجتماعية في دبا الحصن تطلق «ميلس العيلة»
18 مارس 2025 02:44

الشارقة (وام)

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أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في دبا الحصن عن إطلاق مسابقتها الرمضانية «ميلس العيلة»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.
وتتضمن المسابقة مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي ستستمر على مدار أربعة أسابيع، حيث تجمع بين المتعة والفائدة في جو من التعاون والابتكار.
وبدأت المسابقة في أسبوعها الأول تحت عنوان «رمضان والعائلة»، حيث تركز على تقوية العلاقات الأسرية وتعزيز روح المحبة والمودة بين أفراد الأسرة في هذا الشهر الفضيل أما الأسبوع الثاني، فيأتي بعنوان «مشاريع إبداعية»، حيث يتم تشجيع المشاركين على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزّز التفكير الإبداعي وفي الأسبوع الثالث، تتمحور المرحلة حول «الأخلاق والسلوك»، بهدف غرس القيم الأخلاقية وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع وتختتم المسابقة في أسبوعها الرابع بمرحلة «أسئلة دينية»، التي تسعى إلى زيادة الوعي الديني وتنمية المعارف الإسلامية. وقال عبدالله سبيعان، مدير فرع دبا الحصن بدائرة الخدمات الاجتماعية شهر رمضان هو الوقت المثالي لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي من خلال مسابقة «ميلس العيلة»، نسعى إلى نشر القيم الإيجابية وتشجيع أفراد المجتمع على الابتكار والوعي الديني، مما يعزّز روح التآزر والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم المنصوري، الاختصاصي الاجتماعي والمسؤولة عن المسابقة، أن «ميلس العيلة» تمثل مبادرة فريدة من نوعها لتعزيز التواصل الأسري والتفاعل المجتمعي في شهر رمضان، مشيرة إلى أن تفاصيل المسابقة متوفرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال استفساراتهم عبر رقم التواصل الخاص بالمسابقة: (0501075858). وفي الختام، سيحصل ثلاثة فائزين في نهاية كل مرحلة على جوائز مادية وعينية قيّمة وتؤكد الدائرة أن «ميلس العيلة» ليست مجرد مسابقة، بل دعوة حقيقية لاستثمار الشهر الفضيل في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون التي تميز مجتمع الإمارات.

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