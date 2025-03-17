الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يعقد جلسته الـ11 الخميس المقبل

مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
18 مارس 2025 02:44

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً
«زايد».. مواقف تاريخية للإنسانية والتسامح والعطاء حول العالم

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 20 من مارس الحالي جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة العاشرة مناقشة تعديل لقانون قوة الشرطة في إمارة الشارقة بحضور سعادة اللواء عبدالله بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، ثم مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وفهد أحمد الخميري مدير الدائرة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات التابعة للهيئة.

الإمارات
استشاري الشارقة
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
المجلس الاستشاري
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©