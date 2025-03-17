«استشاري الشارقة» يعقد جلسته الـ11 الخميس المقبل

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 20 من مارس الحالي جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة العاشرة مناقشة تعديل لقانون قوة الشرطة في إمارة الشارقة بحضور سعادة اللواء عبدالله بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، ثم مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وفهد أحمد الخميري مدير الدائرة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات التابعة للهيئة.