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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غانا

عبدالله مراد المندوس يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غانا (وام)
18 مارس 2025 02:44

أكرا (وام)

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قدَّم الدكتور عبدالله مراد المندوس، أوراق اعتماده إلى فخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة أكرا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 

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