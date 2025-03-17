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«الصقارة».. من الإمارات إلى اليابان

«الصقارة».. من الإمارات إلى اليابان
18 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تبادل صقّارون إماراتيون ويابانيون الخبرة في فنّ الصيد بالصقور، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من برنامج الصقارة «الإماراتي - الياباني»، في مدينة إيتشيهارا في اليابان.
وتضمّن البرنامج ورش عمل عن تاريخ الصقارة في اليابان والتقنيات والوسائل التقليدية المُستخدمة، وأنشطة تدريبية حول تتبع طرائد الصيد وأساليب تدريب الطيور الجارحة والقنص بها.
كما شملت الفعاليات ممارسة تجارب الصيد بالصقور في منطقة إيتشيهارا، وفق فرق عدة للصيد، والاطلاع على التجربة الثقافية اليابانية في هذا الصدد، وذلك بمُشاركة مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، المشروع التعليمي الرائد لنادي صقّاري الإمارات، ومدرسة «سوا» اليابانية للصقارة.

الصقارة
الإمارات
اليابان
الصيد بالصقور
الصقور
الطيور الجارحة
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