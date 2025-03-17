حمدان بن محمد يتناول طعام الإفطار مع مجندي الخدمة الوطنية

تناول سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، طعام الإفطار مع مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بتناول طعام الإفطار مع أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاءً بالشهر الفضيل».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل تجربة وطنية تصقل الشخصية.. وتعزز قيم المسؤولية والتضحية.. وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه».

وأكد سموه «فخورٌ بكل شاب كانت خدمة الوطن جزءاً من حياته.. لأنهم ليسوا فقط حماة الديار.. بل هم مستقبلها وعزها.. الإمارات بسواعدكم تعلو وتزهر».

سعدت اليوم بتناول طعام الإفطار مع أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاءً بالشهر الفضيل ..



الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل تجربة وطنية تصقل الشخصية .. وتعزز قيم المسؤولية والتضحية .. وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه… pic.twitter.com/SZR5FROqmz — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 17, 2025