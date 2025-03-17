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رئيس الدولة يستقبل عدداً من العسكريين الإماراتيين الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في السعودية

رئيس الدولة يستقبل عدداً من العسكريين الإماراتيين الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في السعودية
18 مارس 2025 00:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عدداً من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الدولية التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في دورتها العاشرة لعام 2025.

 وهنأ سموه منتسبي القوات المسلحة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بالنتائج الطيبة التي حققوها خلال مشاركاتهم في المسابقة القرآنية في المملكة العربية السعودية. 

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وأشاد سموه بحرصهم على حفظ كتاب الله تعالى وتدبر معانيه.

من جانبهم، هنأ منتسبو القوات المسلحة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه، ويعيده عليه بالصحة والسعادة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
مسابقة القرآن الكريم
السعودية
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