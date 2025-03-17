«أكاديمية ربدان» تحصد شهادة «التميز المؤسسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، حصولها على شهادة التميز المؤسسي «Validated by EFQM» من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ما يجعلها أول مؤسسة تعليم عالٍ في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد المرموق. ويعكس حصول الأكاديمية على هذا الاعتراف الرسمي التزامها بأعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال اعتمادها معايير نموذج التميز المؤسسي الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتقيّدها بالتحسين المستمر والتميّز في الأداء، فضلاً عن تبنّيها نهجاً استراتيجياً معتمداً للتميز.



إشادة بالتميّز

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «يأتي حصول الأكاديمية على هذه الشهادة المرموقة في إطار التزامها الراسخ بالتميُّز المؤسسي في جميع عملياتها، ويعكس الجهود الدؤوبة المبذولة لتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية بوصفها مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة، توفر بيئة أكاديمية ومهنية متكاملة للأفراد والمؤسسات، وتقدم قيمة مضافة لطلابها وشركائها». وأضاف مورس: «تحرص أكاديمية ربدان على تقديم تجربة تعليمية استثنائية عبر نظام التعلم المزدوج، الذي يجمع بين الأكاديمي والمهني، ضمن بيئة تفاعلية متكاملة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وبما يُعزز سمعتها على المستويين المحلي والدولي، ويجعلها شريكاً موثوقاً في مجالات عملها».



استدامة الأداء

ويُعزِّز هذا الإنجاز من جهود الأكاديمية في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر إعداد كوادر مؤهلة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لمواكبة التحديات المستقبلية. كما يعكس حرص الأكاديمية على بناء شراكات استراتيجية مستدامة تعزز منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتسهم في تحقيق «رؤية الإمارات 2071» نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وخضعت أكاديمية ربدان لتقييم شامل وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث أظهرت نتائج التقييم تطبيق الأكاديمية لأفضل الممارسات العالمية في الإدارة والابتكار والجودة التشغيلية وتطوير العمليات باستمرار، وتركيزها على التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين المستمر.

وأظهر تقرير التقييم تحقيق الأكاديمية مستويات متقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك الابتكار المؤسسي وتطوير الشراكات وتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، كما أشاد بقدرة الأكاديمية على تطبيق نهج التحسين المستمر وفق منهجية «رادار»، ما يُعزّز من استدامة الأداء المؤسسي، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل.

وبحصولها على شهادة «Validated by EFQM»، تتطلع أكاديمية ربدان إلى مواصلة رحلتها في تحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال تعزيز استخدام التحليلات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء وتوسيع نطاق تطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما تعتزم الأكاديمية التركيز على الابتكار، وتوسيع استثماراتها في مجالات البحث العلمي والتطوير، لضمان استدامة التميز وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية إماراتية رائدة محلياً وعالمياً.



مواصلة التميز

يأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة على تحقيق أكاديمية ربدان تقدّماً بارزاً ضمن تقييم «كيو أس ستارز» العالمي للجامعات، بحصولها على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في ست فئات رئيسة، شملت التعليم والمرافق والتوظيف والمشاركة العالمية والتطوُّر الأكاديمي والحوكمة، مُسطِّرةً إنجازاً جديداً ونوعياً في أربع فئات جديدة، مقارنةً مع نتائج التقييم لعام 2022.