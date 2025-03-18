"موارد الشارقة" تعلن إجازة عيد الفطر

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن إجازة عيد الفطر السعيد للدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، ستبدأ اعتباراً من الأول من شوال 1446هـ، وتستمر حتى يوم 3 شوال 1446هـ، وفقاً للتاريخ الميلادي المقابل.





وقالت الدائرة إنه في حال أكمل شهر رمضان المبارك (30) يوماً، سيضاف يوم 30 رمضان إلى عطلة عيد الفطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1446هـ، وذلك باستثناء العاملين بنظام المناوبات.





وتقدمت الدائرة بأسمى آيات التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، سائلةً الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة.