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«صحة دبي» تطلق خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر منصاتها الرقمية

«صحة دبي» تطلق خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر منصاتها الرقمية
18 مارس 2025 16:36

أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد لتكون إلكترونية بالكامل، عبر منصاتها الرقمية، لتوفير تجربة ميسرة وسريعة للمتعاملين، تعكس التزامها بالتحول الذكي وتسهيل الخدمات الحكومية، بما يعزز جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع.

تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الهيئة على تسهيل تجربة المتعاملين، وضمان توفير حلول سريعة وفعالة، بما يعكس التزامها بتقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة تعزز راحة وسعادة أفراد المجتمع.

تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين إمكانية إصدار شهادة ميلاد رسمية بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردو، دون الحاجة لمراجعة مركز سعادة المتعاملين في الهيئة، عبر إجراءات ذكية بسيطة ومتكاملة، تبدأ بتقديم بلاغ الولادة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمستشفيات في دبي، ليتمكن المتعاملون لاحقاً من استكمال الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، واختيار عدد النسخ المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الخدمة يتم خلال يوم عمل واحد، ويمكن تسليمها للمتعاملين عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف المتحرك، أو طلب الحصول على نسخة مطبوعة عبر خدمة التوصيل، ما يضمن راحة وسرعة في الإجراءات، مع إمكانية مراجعة مركز سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي للحالات الاستثنائية.

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وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة: إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أهمية الخدمة ودورها الفاعل في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يواكب توجهات دبي في تقديم خدمات عالمية المستوى.

ونوه إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتطوير وتحسين خدماتها لضمان توفير تجربة سلسة تلبي تطلعات المتعاملين، من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الذكية بمختلف المجالات.

وأوضح الدكتور البلوشي أن الخدمة الجديدة تشمل كذلك إصدار نسخ إضافية من شهادات الميلاد أو إصدار بدل فاقد، وفق متطلبات محددة تشمل تقديم نسخة من الشهادة السابقة، إن وجدت، أو إرفاق تقرير شرطة في حال فقدانها، مشيراً إلى خيارات الدفع المتعددة لهذه الخدمة والتي تشمل الدفع الإلكتروني، أو البطاقات الائتمانية، أو التحويل البنكي.

المصدر: وام
صحة
دبي
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