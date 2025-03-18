الأربعاء 19 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"خيرية الشارقة" تنفذ مشروع "الإفطار الجوال" في البوسنة والهرسك

"خيرية الشارقة" تنفذ مشروع "الإفطار الجوال" في البوسنة والهرسك
18 مارس 2025 16:51

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع "الإفطار الجوال" في البوسنة والهرسك، ووزعت 5000 وجبة إفطار على الصائمين من الفئات المستحقة في إطار مبادراتها الخيرية الرامية إلى تعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني.

وأكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية، أن مشروع الإفطار الجوال يُعد أحد المشاريع الموسمية المهمة التي تنفذها الجمعية في عدة دول لتقديم وجبات إفطار جاهزة للأسر المتعففة والمحتاجين والعاملين في مواقعهم.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع تم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المحلية في البوسنة والهرسك لضمان توزيع الوجبات بطريقة منظمة تحفظ كرامة المستفيدين وتصل إلى أكبر عدد ممكن منهم.

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون تقبل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك
عمار بن حميد: فعاليات «رمضان عجمان» تعزز الألفة والتسامح والقيم الدينية

وأوضح آل علي أن مشروع "الإفطار الجوال" لا يقتصر فقط على تقديم الطعام بل يحمل في جوهره رسالة إنسانية سامية تعكس روح التآخي والتعاون خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تسهم هذه المبادرات في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل الخيري بين الأفراد والمجتمعات.

ونوه إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تواصل تنفيذ مشاريعها الرمضانية المختلفة في العديد من الدول بما في ذلك توزيع الطرود الغذائية وتنظيم موائد الإفطار إلى جانب مشاريع خيرية أخرى تركز على دعم الفئات المحتاجة خلال الشهر الكريم.
 

المصدر: وام
خيرية الشارقة
رمضان
آخر الأخبار
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
الرياضة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
اليوم 14:15
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
علوم الدار
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
اليوم 14:13
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
الرياضة
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
اليوم 14:11
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
علوم الدار
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
اليوم 14:03
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
الرياضة
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©