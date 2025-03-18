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علوم الدار

«إسلامية دبي»: الشيخ زايد جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في البذل والعطاء

«إسلامية دبي»: الشيخ زايد جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في البذل والعطاء
18 مارس 2025 17:04

أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه» جعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في البذل والعطاء.

 

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وقال المهيري في تصريح له بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»: «نستذكر في هذا اليوم بفخر وإجلال الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» الذي أرسى دعائم العطاء والتسامح والعمل الخيري ووصفه بأنه محطة سنوية لتجديد العهد بمواصلة نهجه الإنساني ونحرص في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وتنفيذ المبادرات التي تجسّد رسالة الإمارات في الخير والعطاء، بما يعزّز مكانتها عاصمة للعمل الإنساني.

المصدر: وام
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