محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في 2024

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 149 مليون مستفيد في 118 دولة حول العالم.

وتمكنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 38 مليون مستفيد مقارنة بعام 2023، كما توسعت في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية لتشمل 118 دولة بزيادة 13 دولة مقارنة بعدد الدول التي غطتها عام 2023.

وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن حفل خاص أقيم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهد الحفل استعراض إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي والأعوام السابقة، بالإضافة إلى تقارير عن نتائج حملة «وقف الأب»، وتكريم الشركاء وكبار المساهمين فيها.

وسبق الحفل اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مركز دبي التجاري العالمي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

التزام راسخ

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الأمناء لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. استعرضنا خلاله نتائج العام السابق.. بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسة 2.2 مليار درهم خلال العام السابق في كافة المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية.. وبلغ عدد المستفيدين 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم.. والتقيت بفريق عملنا الإنساني خلال الفعالية وعددهم 975 موظفاً.. كما يدعم المبادرات أكثر من 170 ألف متطوع في كافة برامجنا».

وأضاف سموه: «ومع حلول ذكرى يوم العمل الإنساني.. ذكرى رحيل مؤسس العطاء في دولة الإمارات.. زايد طيب الله ثراه.. نؤكد أن عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب.. ونحمد الله أن وفقنا لهذه الأعمال.. ونسأل الله أن يديم حفظه ونعمته على بلادنا بأعمال الخير التي تصدرها بلادنا لمختلف دول العالم».

وأكد سموه بالقول: «نودِّعُ عاماً من صناعة الأمل لنستقبل آخر أكثر زخماً وأعظم تأثيراً وأبقى أثراً في هذه الصناعة النبيلة الهادفة لإحداث فرق جوهري في حياتهم وحياة الآخرين من حولهم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أن ننقذ حياة إنسان من مرض، أو نضع كتاباً في يد طالب أو طالبة، أو نمكِّن امرأة كي ترتقي بحياتها وحياة أسرتها، أو نتيح فرصة لشاب مبدع كي يبدع، أو ننتشل محتاجاً أو محروماً من الفقر، هذا ما نمثّله وما نؤمن به؛ وهذه هي قيمنا ومبادئنا؛ وهذه هي صناعتنا الأبقى».

كما أكد سموه: «لن نكل ولن نتوقف. عملنا من أجل الإنسان والإنسانية لن يتوقف، وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ، بإذن الله».

أكثر من منظومة عطاء

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحولت خلال سنوات قليلة منذ تأسيسها في العام 2015 إلى أكثر من منظومة عطاء، حيث يتخطى دورها الفعل الإنساني المحدود والعمل الإغاثي والخيري الآني إلى إعادة بناء وتأهيل وتمكين الأفراد والمجتمعات بالمفهوم الشامل والجذري، في إطار رؤية تقوم على تحسين جودة الحياة ككل، ودعم التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة وطويلة الأمد للتحديات التي تواجه البشرية، والعمل لاجتثاث المشكلات التي تعوق التنمية كالفقر والمرض من جذورها.

وقال سموه: «شهد العام 2024 محطات مفصلية مهمة في رحلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من خلال أكثر من 2.2 مليار درهم تم إنفاقها على مختلف المشاريع والمبادرات والنوعية، سواء تلك الجديدة أو المستمرة والمتواصلة منذ سنوات بما ساهم في تعزيز نتائجها الملموسة على الأرض وتوسيع حجم الاستفادة منها، ومن أبرز هذه المحطات إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حملة وقف الأم» لتكريم الأمهات في دولة الإمارات عبر تأسيس صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأشخاص حول العالم وتسليحهم بالعلوم والمهارات اللازمة لمساعدتهم على شق طريقهم في الحياة».

وأضاف سموه: «كما شهد العام 2024 إطلاق أعلى برج وقفي في الإمارات، بتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة «وقف المليار وجبة»، الأضخم من نوعها لمكافحة الجوع في العالم، حيث يهدف البرج الوقفي إلى المساهمة في تأمين منظومة أمن غذائي مستدامة لملايين الناس. كذلك، تم وضع حجر الأساس لـ «مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، المستشفى الخيري الأضخم والأول من نوعه في دبي لعلاج مرضى السرطان مجاناً، والذي سيشكل قيمةً نوعيةً مضافةً للمنظومة الطبية في دبي والإمارات».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه المشاريع وغيرها إنما غيضٌ من فيض المبادرات المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. من خلال أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة تنفذ مئات البرامج والمشاريع والحملات».

كما أكد سموه عملُنا متواصل وهدفُنا واضح، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في مدِّ يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم، ومستمرون في غرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية».

نهج مستدام

بدوره، قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. نجحت مؤسسة المبادرات في ترسيخ نموذج ملهم في العمل الإنساني والخيري، فهي تعزز مع كل عام جديد من إنجازاتها، النهج المستدام في العمل الخيري القائم على إحداث فارق طويل المدى ومستمر في حياة عشرات الملايين من الفئات الأقل حظاً، والتركيز أكثر على تنمية هذه الفئات وتمكينها، ولتحقيق ذلك فإن المؤسسة تسخر في كل سنة مزيداً من الموارد لمجالات مؤثرة في بلوغ هذه الأهداف مثل مجالات التعليم والصحة وتمكين المجتمعات ودعم الشباب، كما تبني مزيداً من الشراكات الدولية لدعم مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والإغاثي والتنموي للمجتمعات المحتاجة».

وأضاف معاليه: «وصول مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في العام 2024، إلى نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، من خلال مشاريعها وبرامجها التي بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار درهم بزيادة 400 مليون درهم عن عام 2023، يظهر حجم أعمال المؤسسة ونمو تأثيرها، والأكثر أهمية أن هذه الموارد تم تسخيرها في برامج ومشاريع نوعية ومبتكرة تسهم في صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات المحتاجة والارتقاء بإمكانات الإنسان وجودة حياته».

وأكد معالي محمد القرقاوي بالقول: «ستواصل مؤسسة المبادرات رسالتها في بث الأمل في نفوس الجميع من خلال مشاريع وبرامج مستدامة ومتنامية، بما يساهم في مضاعفة المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات كعاصمة للإنسانية، ويرسخ مرجعاً مهماً في العمل الإنساني والخيري المبتكر، ومنارة ملهمة بقدرة التكاتف والتعاون والعطاء على إحداث فارق حقيقي في حياة البشر ومستقبلهم».

وسام العمل الإنساني

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الفعالية، مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، «وسام محمد بن راشد للعمل الإنساني»، تقديراً لجهوده الإنسانية والخيرية، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ 3 مليارات درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، وكانت المساهمة الأولى في الحملة، وتعد أكبر تبرع فردي من القطاع الخاص في تاريخ دولة الإمارات، وسيتم استثمار المساهمة لبناء حي طبي إنساني يتضمن مستشفى ومركز أبحاث ومركز تدريب طبي، ما يمثل إضافة مهمة إلى القطاع الطبي في دولة الإمارات، حيث سيتم إنشاء الحي الطبي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية، كما ستشمل مساهمة شركة عزيزي للتطوير العقاري إنشاء مبان وقفية أخرى.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من كبار المساهمين في حملة «وقف الأب» بميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري، وهم: معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومحمد جمعة النابودة، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة «امتياز للتطوير العقاري»، وعمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، وإحسان رشيد الرئيس التنفيذي لشركة «بيس هوم»، ويوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيدهارث بالاشاندران الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بيوميرك المحدودة»، وسعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وعمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، والدكتور عبدالله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، والعميد محمد البريك العامري المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، وأحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات وناريش بافناني رئيس مجلس إدارة مجموعة «ويست زون».

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المساهمين في حملة «وقف الأب» والشركاء ممن لعبوا دوراً فاعلاً في تحقيق الأهداف الإنسانية للحملة الرامية إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمجتمعات الأقل حظاً، حيث كرم سموه كلاً من: يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وخالد عبد الرحيم الزرعوني، ومحمد سعيد الشامسي من أسرة المرحوم عبيد الحلو، وهدى الرستماني عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني القابضة، ومحمد عبد اللطيف إبراهيم كلداري رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «كلداري إخوان»، وإبراهيم بن عبدالله الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة «درر» العقارية، والدكتور مهدي الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، ورينوكا جاغتياني رئيسة مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، ونيشا جاغتياني مديرة مجموعة «لاندمارك»، والدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، ومحمد شرف الدين شرف عضو مجلس إدارة مجموعة «شرف»، وسعادة جوعان عويضة سهيل عويضة الخييلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومحمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»، وإيغور مولشانوف الرئيس التنفيذي لشركة «كيوب للتطوير»، وعبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، وعبدالله الأحمد الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي و كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، وسعادة فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة «دو».

وتعكس نتائج الأعمال الخاصة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المنجز الإنساني والتنموي والمجتمعي الذي حققته المبادرات والمشاريع والبرامج والمؤسسات التي تندرج تحت مظلة المؤسسة الأم خلال العام 2024.

وأثبتت برامج ومبادرات ومشاريع المؤسسة نجاحها في مأسسة العمل الإنساني للارتقاء بواقع المجتمعات، وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في كافة أرجاء العالم، وإحداث تغيير شامل مستدام لتحقيق الرفاه العام والاستقرار، وبما يترجم رسالة المؤسسة المتمثلة في صناعة الأمل وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

المتطوعون

واستقطبت مختلف مبادرات المؤسسة عدداً كبيراً من المتطوعين، ممن شكلت مساهماتهم دعماً حيوياً في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والإغاثية والصحية، والمعرفية، والثقافية، والمجتمعية، وإلى جانب كادر المؤسسة البالغ عددهم 975 موظفاً، بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مختلف المبادرات والمشاريع المنضوية تحت محاور وقطاعات عمل المؤسسة 171,892 ألف متطوع، بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد مشاركة 160547 متطوعاً.

وتشجيعاً للعمل الخيري والإنساني والتنموي والإغاثي والمجتمعي، قدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2024 جوائز تقديرية وتحفيزية للعمل الإنساني والتنموي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 38.5 مليون درهم مقارنة بـ 25.1 مليون درهم في 2023.وتضم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

ويعدّ محور المساعدات الإنسانية والإغاثية من أهم المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يترجم جوهر الرؤية الأساسية للمؤسسة، ككيان يشمل مؤسسات ومبادرات إنسانية، تسعى للارتقاء بواقع المجتمعات وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في أي بقعة من بقاع المعمورة، ويهدف هذا المحور إلى توفير المساعدات والإعانات الطارئة والعاجلة في حالات الأزمات والكوارث للمجتمعات المتضرّرة، إلى جانب تقديم كل أشكال المساعدات الخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن برامج وخطط مستدامة.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2024 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

ومن بين أبرز المبادرات التي شهدها العام 2024، إطلاق «ون بي تاور»، أعلى برج وقفي في الإمارات، بتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة وقف المليار وجبة، حيث ستخصص عائداته لتوفير شبكة أمان غذائي لملايين البشر حول العالم. ويعد هذا المشروع واحداً من المبادرات الوقفية المستدامة التي تسعى المبادرة إلى تنفيذها، بهدف تعظيم أصول الوقف وضمان مصادر تمويل دائمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

كما احتفلت «دبي الإنسانية»، المعروفة سابقاً باسم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في العام 2024 بإطلاق هويتها الجديدة تزامناً مع مرور عقدين من مبادراتها الإنسانية، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في العمل الإنساني، ويعكس التزامها المتجدد بخدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وبلغت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم دبي الإنسانية في العام الماضي 1255 طناً مترياً، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص من مختلف دول العالم.

إلى جانب ذلك، نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في العام الماضي مشاريع تنموية وإغاثية في 43 دولة، حيث قدمت مبادرات تعنى بالصحة، والغذاء، والتعليم، والتمكين، استفاد منها أكثر من مليوني شخص.

واستفاد 28.9 مليون شخص حول العالم من حملات وبرامج بنك الإمارات للطعام في العام 2024، وشارك نحو 5000 متطوع في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، ووصل عدد الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية المتبرعة إلى 1214 جهة.

بدورها، نجحت سقيا الإمارات منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2024 في التأثير إيجابياً على الظروف المعيشية لأكثر من 14.9 مليون شخص يُواجهون نقصاً في المياه وذلك عبر برامجها ومشاريعها التي توفر المياه النظيفة للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم في 37 دولة.

ويقوم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة منذ إطلاقه بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأوقاف والهبات، وتقديم الدعم الاستشاري المتخصص للمؤسسات الراغبة في إنشاء وإدارة الأوقاف والهبات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في توجيه الجهود الخيرية وتعزيز أثرها الاجتماعي. وفي العام 2024، استفاد من مبادراته نحو 416 ألف شخص.

وأطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع هيئة المرأة العربية والصكوك الوطنية، مبادرة «صكوك المرأة»، ضمن مشاريع «صكوك الوقف»، والتي تهدف إلى دعم جهود علاج سرطان الثدي ونشر التوعية حول أهمية الفحص المبكر بين مختلف الشرائح المجتمعية.

وخلال العام 2024، وعلى هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إبرام عدة شراكات مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا حول العالم.

وشملت هذه الشراكات دعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمبلغ 30 مليون درهم «8.1 مليون دولار»، وذلك لتوفير شبكة أمان غذائي للأطفال والنساء في العديد من الدول، مع التركيز على مكافحة سوء التغذية.

وفي المنتدى ذاته، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم «11.7 مليون دولار» كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة، يستفيد منها مليون شخص، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة مع البرنامج لتنفيذ مشاريع غذائية مستدامة وإيصال المساعدات الغذائية لشريحة واسعة من المحتاجين.

وفي أكتوبر 2024، وتماشياً مع حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني، عبر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لمساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، حيث يستفيد من هذه المساعدات 250 ألف شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض

ويُعدّ محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض أحد الركائز الأساسية الخمس التي يقوم عليها عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يتم من خلاله إطلاق مبادرات وحملات علاجية ووقائية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الصحة العامة والتصدي لمختلف التحديات الصحية، بما في ذلك الأوبئة والأمراض المعدية. ولا تقتصر هذه الجهود على توفير العلاج فحسب، وإنما تشمل أيضاً تقديم برامج توعوية تسهم في الوقاية من الأمراض، وتعزيز الوعي الصحي، وتخفيف المعاناة عن الأفراد الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم وتحسين ظروفهم المعيشية. كما تسعى المؤسسة إلى دعم وتمويل الأبحاث والدراسات الطبية، وتقديم المنح الطبية، وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار جميع الإمكانات والموارد لتوفير بيئات صحية مستدامة، بما يضمن صحة الأفراد ورفاهية المجتمعات. وبلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمن هذا المحور خلال العام 2024 أكثر من 210 ملايين درهم، استفاد منها نحو 6.5 مليون شخص حول العالم. وضمن هذا المحور، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في يناير 2024، بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال. جاء ذلك ضمن خطاب نوايا وقعته المؤسسة مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي عقد في يناير 2024.

وقدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2024، دعماً مالياً جديداً بقيمة 220 مليون درهم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بهدف المساهمة في استكمال بناء وتجهيز «مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة»، وتعزيز قدرته على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية ليصل إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى نحو 320 مليون درهم. وتقديراً لهذا الدعم، سيتم إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مجمع المباني الطبية الجديد في المركز، تكريماً لدوره في دعم المبادرات الإنسانية والطبية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز صناعة الأمل. وتواصل مؤسسة الجليلة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهودها في الارتقاء بالرعاية الصحية واستثمار القدرات الرائدة في مجال البحث العلمي، بهدف تعزيز الابتكار في المجالات الطبية وإحداث تأثير ملموس ينعكس إيجابياً على حياة الأفراد والمجتمعات.

وشهد العام 2024 وضع حجر الأساس لـ«مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في إمارة دبي، والكشف عن تصميم المستشفى.

وأعلنت دبي الصحية، عن افتتاح المستشفى في العام 2026 مدعوماً بالتبرعات التي تستقبلها مؤسسة الجليلة. وقد واصلت مبادرة «البحوث التعاونية الإماراتية» (UAE-NIH-CRI) في العام 2024، دعم 6 مشاريع بحثية مستمرة منذ عام 2023 يقودها 12 باحثاً من دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتركز هذه المشاريع البحثية على تطوير فهم أعمق للأمراض المعدية والمناعية، والحساسية، وإيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات الصحية. وتعد هذه المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات، نتاج التعاون بين المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة وثلاث جامعات إماراتية هي: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة. وقدم «برنامج مؤسسة الجليلة للمنح الدراسية الطبية» 19 منحة دراسية في العام 2024، وذلك لدراسة تخصصات متنوعة منها الطب العام، والجراحة، وطب الأسنان، والتوليد، والتمريض، وتراوحت المنح المُقدمة بين برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جامعات محلية وعالمية. ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية، جدّدت مؤسسة الجليلة التزامها بتقديم الرعاية الصحية لكل محتاجيها من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة» والتي تُعنى بكبار السن، والعمالة، وأصحاب الهمم، ممن يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل منتظم، وقد استفاد من هذه المبادرة 5017 شخصاً في العام 2024. كما واصلت المؤسسة العمل على برنامج «عاون»، الذي صُمّم خصيصاً لدعم المرضى المقيمين في دولة الإمارات الذين يواجهون تحديات مالية، بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم خلال رحلة علاجهم.

وخلال العام 2024، استفاد من البرنامج 4728 شخصاً، من بينهم 919 طفلاً، بتكاليف إجمالية تجاوزت 113 مليون درهم. واحتفلت مؤسسة الجليلة، في العام 2024، بمرور عشر سنوات على إطلاق حملتها السنوية «#أكتوبر_الوردي» والتي تسعى من خلالها إلى بثّ الأمل في نفوس مريضات سرطان الثدي وتقديم ما يلزمهنّ من دعم، ونشر الوعي، إضافةً إلى جمع تبرعات لدعم الأبحاث حول مسبباته وكيفية الوقاية منه وتشخيصه وعلاجه، ونجحت الحملة خلال العام 2024 في جمع 2.5 مليون درهم من خلال 188 فعالية نظمها شركاء من مختلف القطاعات. كما استكملت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعاً إنسانياً متكاملاً لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة في المخيمات الجديدة والقائمة. وشمل المشروع إنشاء عيادة طبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب حفر 10 آبار مياه لتأمين مصادر مياه مستدامة يستفيد منها عشرات الآلاف من اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف. وتواصل مؤسسة نور دبي، المندرجة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تحقيق مساعيها من خلال محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، عبر توفير برامج علاجية ووقائية تشمل إجراء العمليات الجراحية وتوفير النظارات الطبية وتقديم الأدوية وتنظيم حملات توعية صحية شاملة في المجتمعات الأقل حظاً.

وفي العام 2024 استمرت نور دبي في تكريس جهودها لمكافحة أمراض العيون واضطراباتها، من خلال تنفيذ حملات علاجية واسعة النطاق ودعم البحث العلمي لمعرفة مسبباتها وإقامة تدريبات مكثفة لرفع الكفاءات الطبية في هذا المجال، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون، مما يساهم في تحسين نوعية حياة الأفراد وتعزيز فرصهم في تحقيق مستقبل أفضل.

وأطلقت نور دبي في العام 2024 برنامج «التطبيب عن بُعد» والذي يعد تحولاً مهماً على مستوى تقديم الرعاية الصحية في مجال طب العيون، والذي من شأنه توسيع نطاق عمل المؤسسة، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج لأمراض العيون وضعف وفقد البصر من خلال الاتصالات الإلكترونية والتكنولوجيا الذكية المتقدمة، ما يتيح تبادل المعلومات الطبية، وتوفير الحلول المبتكرة.

وتم بدء المرحلة الأولى من برنامج «التطبيب عن بُعد» في جمهورية نيبال، وذلك بالتعاون مع «نيبال نيترا جيوتي سانغ» (NNJS)، وسيعزز البرنامج جهود الوصول إلى رعاية العيون في المناطق النائية والريفية في نيبال على مدى 3 سنوات، عبر 15 مركزاً صحياً، ويشمل ذلك الرعاية الأولية واستشارات الخبراء والتدريب. واستفاد من خدمات البرنامج في جمهورية نيبال 10,156 شخصاً في العام 2024. وتكرس مؤسسة نور دبي جهودها لمكافحة العمى في الدول النامية عبر مخيماتها العلاجية التي تقدم فحوصات الكشف عن أمراض العيون، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع النظارات الطبية، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لعلاج أمراض العيون.

وفي العام 2024، نجحت المخيمات العلاجية في الوصول إلى 23,516 مستفيداً في خمس دول.وواصلت نور دبي في العام 2024 برنامجها الخاص بمكافحة التراخوما، والذي تديره بالتعاون مع «مركز كارتر» في منطقة أمهرة في إثيوبيا، حيث يهدف البرنامج إلى تنفيذ استراتيجية (SAFE) الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض التراخوما، واستفاد من البرنامج في العام 2024 نحو 6.2 مليون شخص، بالإضافة إلى تدريب 10,700 متخصص في مجال الصحة العامة على أساليب مكافحة التراخوما وتعزيز جهود الوقاية والحد من انتشار المرض. ونظمت مؤسسة نور دبي في العام 2024 العديد من الحملات الطبية العلاجية والوقائية في دولة الإمارات بهدف رفع الوعي بأهمية العناية بصحة العيون لدى مختلف الفئات العمرية.

نشر التعليم والمعرفة

وتركّز مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على دعم التعليم ونشر المعرفة باعتبارهما حجر الأساس في بناء المجتمعات المزدهرة، ومن هذا المنطلق، تعمل المؤسسة على العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الرائدة لدعم التعليم في البلدان النامية والمجتمعات المحرومة من البيئات التعليمية الأساسية. وتشمل جهودها تمكين الأجيال الشابة، وتأهيل الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية حديثة، إلى جانب تطوير مشاريع معرفية تسهم في ترسيخ الفكر والوعي الثقافي. وتهدف هذه المبادرات إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة بفعالية في تنمية مجتمعه. وبلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2024 أكثر من 599 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.

وفي العام 2024، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة وقف الأم، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريمًا للأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، مما يعزز مكانة التعليم كإرث إنساني متجدد يمتد عبر الأجيال، وبلغت المساهمات في حملة وقف الأم أكثر من 1.4 مليار درهم.

وشهد العام 2024 أيضاً توسعًا استثنائيًا لدبي العطاء داخل وخارج دولة الإمارات، حيث استطاعت التأثير في حياة أكثر من 116 مليون شخص في 60 دولة نامية منذ تأسيسها في العام 2007، إلى جانب تنفيذ 260 برنامجًا و48 مبادرة دعم و40 مشروعًا بحثيًا بالتعاون مع 143 شريكًا، والانتهاء من سداد مليار درهم من محفظة التزاماتها لدعم نهجها الاستراتيجي.

كما اختتمت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي في العام 2024 بتتويج حاتم محمد جاسم التركاوي من سوريا، وكادي بنت مسفر الخثعمي من المملكة العربية السعودية، وسلسبيل حسن صوالحة من فلسطين، وذلك خلال الحفل الختامي الذي احتفى بإنجازات استثنائية ورسّخ مكانة المبادرة كأكبر مشروع عربي لتعزيز ثقافة القراءة. وسجلت الدورة مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 28 مليون طالب وطالبة، مثّلوا أكثر من 229 ألف مدرسة في 50 دولة، وتحت إشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة. وحظيت «مدرسة الإبداع - الحلقة الأولى» من الإمارات بلقب «المدرسة المتميزة» وجائزة بقيمة مليون درهم، تقديراً لدورها في تحفيز الطلبة على القراءة، وإطلاق مبادرات نوعية لتوفير الكتب والأدوات المعرفية، وتعزيز الوعي بمبادرة تحدي القراءة العربي.

ونظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدورة التاسعة من قمة المعرفة تحت شـعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي»، والتي حضرها فعلياً وافتراضياً 25 ألف شخص، فيما تجاوز إجمالي المشاهدات والتفاعلات معها عبر منصات التواصل الاجتماعي 26.4 مليون مشاهدة وتفاعل، كما كرمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال قمة المعرفة 4 فائزين في دورتها الثامنة.

وفي إنجاز عالمي لافت، حازت المدرسة الرقمية على تقدير دولي من مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها «جامعة ستانفورد»، إلى جانب حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة «نيو إنغلاند للمدارس والكليات» «NEASC»، لتكون أول مؤسسة تعليمية من نوعها عالمياً تقدم تعليماً رقمياً بمستويات عالية الجودة للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

كما واصلت منصة مدرسة ترسيخ أثرها التعليمي، حيث استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص، وحصلت على «جائزة صناع المحتوى الذهبية» من منصة يوتيوب بعدما حظيت بمليون مشترك. كما قدّمت المنصة نحو 151 مليون حصة تعليمية على مدار ست سنوات، لتصل بمحتواها المعرفي إلى أكثر من 70 دولة. ورسّخت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم مكانتها كوجهة معرفية وثقافية بارزة، حيث استقطبت خلال العام 2024 نحو 707 آلاف زائر من مختلف الجنسيات، مما جعلها منارة للمعرفة والإبداع، وملتقى للأدباء والمثقفين والمترجمين والباحثين من مختلف دول العالم. كما تواصل المكتبة دورها في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز المحتوى المعرفي، إلى جانب غرس حب القراءة والاستكشاف في نفوس الأجيال القادمة، كما كرمت جائزة محمد بن راشد للغة العربية 11 فائزاً بدورتها الثامنة.

ابتكار المستقبل والريادة

وتسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن محور ابتكار المستقبل والريادة، إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، تماشياً مع التطورات التقنية المتسارعة. كما تعمل المؤسسة على استقطاب العقول الريادية، وجذب المواهب المتميزة، وتحفيز المطورين المبتكرين في مختلف المجالات، لتطوير حلول استباقية للتحديات الحالية، وتعزيز الجاهزية لمهارات وأدوات المستقبل. وبلغ إجمالي إنفاق مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتـوم العالمية خلال العام 2024 ضمن محور ابتكار المسـتقبل والريادة نحو 278 مليون درهم، اسـتفاد منها أكثر من 1.3 مليون شخص. وضمن هذا المحور، حقق متحف المستقبل في دبي إنجازاً عالمياً بارزاً بوصول عدد زواره إلى أكثر من 3 ملايين زائر من 177 دولة حول العالم منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022. ويعكس هذا الإقبال الواسع مكانة المتحف كوجهة رئيسية لزوار دبي ودولة الإمارات، وحاضنة لأكبر المؤتمرات والفعاليات العالمية، ومركزًا لاستشراف المستقبل يجمع نخبة المفكرين والمبتكرين.

وفي إطار تكريم العلماء والمبدعين العرب، أعلنت مبادرة نوابغ العرب في دورتها الثانية عن الفائزين الستة في قطاعات العلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم الاستثنائية التي أثْرت المشهد المعرفي العالمي وأسهمت في خدمة الحضارة الإنسانية. وتعزيزاً للاستدامة الغذائية، نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «مؤتمر الابتكار للغذاء 2024» تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، بهدف تطوير حلول مبتكرة، وتوسيع نطاق الاستثمار في الأنظمة الزراعية والغذائية عالميًا. وفي العام 2024، بلغ عدد الشركات الإماراتية التي استفادت من حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6229 شركة ناشئة، وتجاوزت قيمة هذه الحوافز والخدمات أكثر من 280 مليون درهم.

كما كرّمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الفائزين بفئاتها الأربع في العام 2024، احتفاءً بالتزامهم بالتميز في مجتمع الأعمال، وتحسين الاستراتيجيات والعمليات، وتعزيز الأداء المؤسسي.

تمكين المجتمعات

وبلغ إجمالي إنفاق مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتـوم العالمية، ضمن محـور تمكين المجتمعات، خلال العام 2024 نحو 202 مليون درهم، اسـتفاد منها أكثر من 3.5 مليون شـخص. وتعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن هذا المحور، على دعم الكوادر البشرية بالمهارات والموارد اللازمة، وخلق بيئة داعمة تحثهم على تطوير مجتمعاتهم بما يواكب التغيرات والتطورات العالمية. وتهدف مبادرات ومشاريع هذا المحور إلى ترسيخ ثقافة الأمل ونشر الإيجابية، وإعداد قيادات قادرة على النهوض بمجتمعاتها، والاستثمار في المواهب الرياضية، وتعزيز قيم الحوار الحضاري والتسامح وقبول الآخر، وبناء جسور تعاون بما يسهم في تعزيز التعاضد المجتمعي، بالإضافة إلى إبراز دور الإعلام في الحراك التنموي والمجتمعي.

وشهد العام 2024، حفل تتويج صناع الأمل في دورته الرابعة، الذي أُقيم وسط حضور جماهيري حاشد بلغ 12 ألف شخص.

وخلال الحفل، تم تكريم أربعة فائزين في نهائيات المبادرة، تقديرًا لجهودهم الملهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، حيث حصل كل منهم على مكافأة مالية قدرها مليون درهم، ليصل إجمالي الجوائز إلى أربعة ملايين درهم.

وتُوّجت العراقية تالا الخليل بلقب «صانعة الأمل» الأولى، عن مشروعها الإنساني المخصص لدعم أطفال متلازمة داون والمصابين بالسرطان، بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت في الحفل. وتأكيداً على جهودها في تقديم برامج تدريبية متخصِّصة، تواصل كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية ريادتها في تقديم برامج تعليمية مبتكرة تُسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على إحداث تأثير إيجابي.

وفي عام 2024، قامت الكلية بتخريج 5754 شخصاً، مجهّزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لخدمة مجتمعاتهم. واحتفل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خلال العام 2024 بالذكرى العشرين على تأسيسه، حيث خرّج المركز على مدار عقدين أكثر من 850 قائدًا إماراتيًا في مختلف القطاعات. وأسهم المركز بدورٍ حيوي في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية، مما يعزز التنمية الشاملة ويكرّس مكانة الإمارات الريادية عالميًا في مختلف المجالات.

وخلال العام 2024 عزز مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الوعي بالتاريخ والثقافة والتراث الإماراتي من خلال مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات التي استقطبت 86,887 مستفيدًا، مما يؤكد دوره المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التواصل الحضاري.

وانطلقت الدورة الثانية والعشرون من منتدى الإعلام العربي، بمشاركة 3,500 شخص من القيادات والرموز الإعلامية، وكبار الكُتّاب والمفكرين، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.

وفي دورتها الثالثة والعشرين، كرّمت جائزة الإعلام العربي 14 فائزًا ضمن فئاتها الرئيسية الثلاث: «جائزة الصحافة العربية»، و«جائزة الإعلام الرقمي»، و«جائزة الإعلام المرئي»، وجاء هذا التكريم خلال حفلٍ رفيع المستوى حضره 2000 شخصية من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية، وكبار الكتّاب والمفكرين، وروّاد الإعلام العربي، وقيادات المؤسسات الإعلامية، في احتفاء يعكس مكانة الجائزة كأهم منصة تحتفي بالتميز الإعلامي في العالم العربي.

كما كرّمت الدورة الثانية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 30 شخصية رياضية مبدعة في مختلف مجالات العمل الرياضي محليًا وعربيًا ودوليًا.

وشهد العام 2024 انعقاد دورتين من مؤتمر دبي الرياضي، حيث انعقدت الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر في يناير 2024، تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، في حين انعقدت الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر في ديسمبر 2024 تحت شعار «المواهب في كرة القدم.. من الاكتشاف إلى البطولات». و يُعد مؤتمر دبي الرياضي الدولي منصة رياضية سنوية تهدف إلى تطوير كرة القدم محليًا وعالميًا، وتسليط الضوء على أفضل الأندية المحترفة، مع توفير حوارات معمقة تجمع صنّاع القرار، واللاعبين، والمدربين والجماهير لمناقشة أبرز قضايا اللعبة،ونجحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2024 من إتمام شراكتها مع مؤسسة ريال مدريد، التي انطلقت بموجب اتفاقية موقعة في 2019، بهدف دعم 10 من أكاديميات ريال مدريد الرياضية في مصر، والأردن، والمغرب. وهدفت الشراكة إلى تسخير قوة الرياضة في إلهام النشء والشباب، وتعزيز ثقافة الأمل والإيجابية، إلى جانب اكتشاف وتمكين المواهب الكروية الواعدة عبر تدريبهم تحت إشراف مدربين معتمدين من نادي ريال مدريد الإسباني.