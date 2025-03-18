الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 03:48 والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة06:51.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة-الحرارة العظمى-الحرارة الصغرى-الرطوبة العظمى-الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 32 18 80 20

دبي 31 17 75 25

الشارقة 30 15 80 20

عجمان 29 19 85 25

أم القيوين 29 14 85 25

رأس الخيمة 30 18 75 20

الفجيرة 31 22 65 20

العـين 33 15 60 15

ليوا 35 14 80 20

الرويس 33 16 75 35

السلع 34 15 70 35

دلـمـا 29 18 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 28 20 80 35

أبو موسى 28 20 80 35