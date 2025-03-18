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علوم الدار

سالم بن سلطان القاسمي: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتكريس معاني البذل والمحبة

سالم بن سلطان القاسمي: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتكريس معاني البذل والمحبة
18 مارس 2025 18:07

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان المبارك كل عام، محطة عالمية للعطاء الإنساني، ومناسبة لتكريس معاني البذل والعطاء والمحبة والتسامح التي غرسها المغفور له مؤسس الوطن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بنهج القيادة الرشيدة الذي يعد ترجمة لرؤية الوالد المؤسس في نشر ثقافة العمل التطوعي ومساعدة المحتاجين، ونشر مبادئ التسامح والعطاء، ليس فقط داخل دولة الإمارات، وإنما خارجها لتصل إلى كل محتاج حول العالم، لأن عمل الخير والبر متأصل في أبناء زايد.
وقال الشيخ سالم بن سلطان في كلمته في هذه المناسبة: نستذكر مسيرة العطاء الحافلة التي خطّها طوال عقود مؤسس الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأعمال جليلة ذات رؤية إنسانية جعلت من دولة الإمارات اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في مجال العمل الخيري والإنساني الذي ينطلق من قيم التسامح والتعاون.
وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن عطاء الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، امتد إلى داخل الحدود وخارجها، تعبيراً عن وحدة المصير الإنساني في كل مكان، حيث استحوذت القضايا الإنسانية والخيرية على مكانة متقدمة في فكر واهتمام الشيخ زايد، رحمه الله، لافتاً إلى أن مثل هذه التوجهات الإنسانية والخيرية كانت من الثوابت التي تشكل مبادئ القائد والإيمان الصادق والنبيل لقيم الخير والعطاء على مر الزمان.

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