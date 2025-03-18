الأربعاء 19 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان الجابر: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مسيرة العطاء في مجتمع الإمارات

سلطان الجابر: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مسيرة العطاء في مجتمع الإمارات
18 مارس 2025 21:15

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم جهود العمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، وتنظر إلى يوم زايد للعمل الإنساني على أنه تجسيد للمسؤولية القيمية والأخلاقية الإماراتية التي تعكس مسيرة العطاء المباركة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأضاف: «في عام المجتمع، يكتسب هذا اليوم أهمية إضافية وتفاعلاً دولياً كبيراً يجسد الإنجازات الوطنية في مجال العمل الإنساني، وما تقدمه دولة الإمارات من مبادرات وشراكات ومساعدات، لتكون حافزاً على مضاعفة الخير والتعاون الإنساني، وتعزيز التسامح والرحمة والأخوة الإنسانية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، والعطاء الإنساني والتنمية المستدامة.
وقال معاليه: «يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة العطاء المستدام التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس، مما رسخ الدور الإنساني لدولة الإمارات، باعتبارها نموذجاً فريداً في العطاء والتعايش القائم على قيم أصيلة تضع الإنسان والإنسانية ضمن أولوياتها، وتدعم الجهود كافة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصاً على ترك بصمة إماراتية واضحة في مسيرة الحضارة الإنسانية».

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: في يوم زايد للعمل الإنساني نجدّد الولاء بأن تظل قيم وإنسانية زايد نابضة فينا
زكي نسيبة: يوم زايد للعمل الإنساني محطة مضيئة في تاريخ الإمارات
المصدر: وام
سلطان الجابر
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
الرياضة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
اليوم 14:15
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
علوم الدار
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
اليوم 14:13
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
الرياضة
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
اليوم 14:11
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
علوم الدار
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
اليوم 14:03
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
الرياضة
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©