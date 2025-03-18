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علوم الدار

طلبة «الدولية» يشاركون في «بيزا» 7 أبريل المقبل

دعم الطلبة من خلال تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع معايير الاختبارات الدولية (من المصدر)
19 مارس 2025 02:57

دينا جوني (أبوظبي) 

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يستعد طلبة المدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في اختبار بيزا الدولي 2025، المقرر إجراؤه خلال الفترة من 7 أبريل حتى 30 مايو من العام الجاري، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز قدرات الطلبة في مختلف المجالات الأكاديمية، بما يواكب معايير التعليم العالمية.
ويُعد هذا الاختبار، الذي ينظمه البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دراسة دولية تُعقد كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى تقييم مهارات ومعارف الطلبة الذين يبلغون من العمر 15 عاماً، أي من مواليد عام 2009، في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات سواء في مجال معرفة العلوم ومعرفة الرياضيات ومعرفة القراءة، مما يتيح مقارنة مستويات التعليم بين الدول المشاركة.
وتسعى الإمارات من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق مراكز متقدمة تعكس التطور الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة.
وتحرص وزارة التربية والتعليم على دعم الطلبة من خلال تطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع معايير الاختبارات الدولية، وتعزيز طرق التدريس التي ترتكز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والاستنتاج العلمي، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الوطني، وصولاً إلى تحقيق تنافسية عالمية في قطاع التعليم.
وقد أظهرت نتائج الطلبة الإماراتيين في الدورات السابقة من الاختبار تقدماً ملحوظاً، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التعليمي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعرفة والابتكار.
وفي إطار الاستعداد لهذا الاختبار، عمّمت وزارة التربية والتعليم على الطلبة مجموعة من التوجيهات التي تساعدهم على تحقيق أداء متميز، حيث أكدت أهمية تخصيص وقت يومي للقراءة، مما يسهم في تحسين مهارات الفهم والاستيعاب، إلى جانب التدرّب على حل مسائل الرياضيات لتعزيز التفكير المنطقي وقدرة الطلبة على التعامل مع المشكلات الحسابية بطرق إبداعية.
كما شددت على ضرورة تطوير مهارات التحليل والتفكير النقدي من خلال طرح الأسئلة، والتفكير في حلول منطقية، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، وهي مهارات أساسية تساعد الطلبة في التعامل مع التحديات الأكاديمية بثقة وكفاءة.
وتعكس مشاركة الإمارات في هذا الاختبار التزامها الراسخ بتطوير قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية، واستمرارها في الاستثمار في بناء جيل من الطلبة المؤهلين بمهارات تنافسية على مستوى عالمي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية في اختبار بيزا 2025، مما يعزز موقع الدولة في مجال التعليم، ويدعم رؤيتها الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده جيل متمكن من أدوات المستقبل.

طلبة المدارس
الإمارات
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
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