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علوم الدار

الإمارات تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الإمارات تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
18 مارس 2025 22:38

 أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، ما يعد انتهاكاً لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وطالبت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وأكدت على أهمية وقف الإجراءات العقابية المهددة للحياة، وإعادة التيار الكهربائي وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون أي عوائق، وشددت على ضرورة استئناف اتفاق الهدنة بين الطرفين.
وحذرت من أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على المدنيين والمناطق السكنية سيؤدي إلى تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

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المصدر: وام
إسرائيل
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الإمارات
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