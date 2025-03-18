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علوم الدار

«المعاشات» تطور مركز الاتصال وترفع طاقته الاستيعابية

«المعاشات» تطور مركز الاتصال وترفع طاقته الاستيعابية
19 مارس 2025 02:56

أبوظبي (وام)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تطوير مركز الاتصال وزيادة طاقته الاستيعابية للتعامل مع عدد أكبر من المكالمات بكفاءة، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات والاستجابة لاستفساراتهم، خاصة حول استخدام منصة «معاشي» التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي.
وشهدت «الهيئة» زيادة ملحوظة في عدد المكالمات الواردة بغرض الاستفسار عن منصة «معاشي»، التي تمثل نقلة نوعية من خلال اعتمادها على نظام الخدمات الذاتية والرقمية. وتم تعزيز مركز الاتصال برفع كفاءته وطاقته الاستيعابية للتعامل مع حجم المكالمات الواردة إلى «الهيئة»، حيث يتولّى 35 خبيراً متخصصاً تقديم الدعم اللازم للمتعاملين، مع التركيز على تقليل وقت الاستجابة، وتحسين تجربة المتعاملين.
وأظهرت إحصائيات «الهيئة» تحسناً تدريجياً في نسب الاستجابة للمكالمات الواردة، ففي سبتمبر، بلغت نسبة المكالمات غير المُجابة 32%، وفي شهر نوفمبر، ارتفعت النسبة إلى 53%، وصولاً إلى 56% في ديسمبر من عام 2024، ثم انخفضت النسبة إلى 48% في يناير، لتصل نسبة المكالمات غير المُجابة إلى 14% خلال شهر فبراير، تزامناً مع تطوير مركز الاتصال.
وشهدت مؤشرات أداء مركز الاتصال تحسناً ملحوظاً بعد تعزيز طاقته الاستيعابية وتطبيق آليات الرد على المتعاملين، وتقلص متوسط وقت الرد على المكالمات من 35 دقيقة إلى 6 دقائق.
وخلال الشهر نفسه، تمكن موظفو المركز من التعامل مع أكثر من 43.000 مكالمة بنجاح، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في مستوى الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، والتزام «الهيئة» بتحسين الأداء التشغيلي، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وبفضل القدرة على المراقبة اللحظية، وتحليل البيانات عبر لوحة التحكم الذكية، يستطيع المركز اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة لتعزيز تجربة المتعاملين.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
مركز الاتصال
خدمات المتعاملين
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