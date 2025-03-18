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علوم الدار

«صحة أبوظبي» تطلق «تحدي آكتف رمضان»

مشاركون في التحدي (من المصدر)
19 مارس 2025 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومركز أبوظبي للصحة العامة «تحدي آكتف رمضان»، بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على تبني أسلوب حياة صحي في شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن يُعزز صحة الأفراد، ويقيهم من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة.
ويستمر «تحدي آكتف رمضان» لمدة ثلاثة أسابيع، ويهدف إلى جعل ممارسة النشاط البدني جزءاً أساسياً من الروتين اليومي لجميع أفراد المجتمع، حيث يقوم التحدي على المواظبة على المشي لأكثر من 5000 خطوة يومياً خلال الأسبوع الأول، ورفعها لتصل إلى 8000 خطوة خلال الأسبوع الثاني، وصولاً إلى 10000 خطوة في الأسبوع الثالث.
ويتعين على الراغبين في المشاركة بالمسابقة تحميل تطبيق «صحتنا»، وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ومن ثم تفعيل خاصية «الصحة البدنية»، وبمجرد المشي وتحقيق الهدف اليومي يتم إدخال المشارك في السحب. وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية، والتي تتضمن تذاكر دخول للعديد من الوجهات وبطاقات تسوق وتذاكر طيران، وغيرها.
وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نواصل العمل من أجل الانتقال من مفهوم الرعاية الصحية التقليدي القائم على علاج المرضى إلى مفهوم الصحة الأشمل القائم على الوقاية والاستباقية، بما يضمن تمتع أفراد المجتمع بحياة صحية مديدة.. قمنا في الشهر الفضيل هذا العام بإطلاق هذا التحدي، تماشياً مع أهداف وتطلعات عام المجتمع، في دعوة لجميع الأفراد لممارسة نشاط المشي وتشجيع بعضهم البعض على ضرورة تبني أسلوب حياة صحي ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية».

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