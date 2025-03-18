«شرطة أبوظبي» تختتم ملتقى الشرطة المجتمعية الرمضانـي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «شرطة أبوظبي» فعاليات الملتقى الرمضاني التاسع تحت عنوان «عام المجتمع»، والذي عقد تجسيداً لأهداف «عام المجتمع 2025»، في مركز التوعية الأمنية بالشامخة في أبوظبي.

واهتم الملتقى السنوي بتعزيز التعاون مع الشركاء، ضمن حرص شرطة أبوظبي على إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح الإمارة رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وفي إطار مساعيها المستمرة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، والوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مراكز الشرطة.

وأشادت إدارة الشرطة المجتمعية بتعاون الشركاء الداخليين والخارجيين في إنجاح أهداف الملتقى من خلال مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ودورية السعادة، ودورية الطفل بمديرية المرور والدوريات الأمنية وإدارة المتابعة الشرطية، والتي شرحت للحضور برنامج النقاط المرورية وإدارة الدوريات الخاصة من خلال فرسان الشرطة وقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة، والذي قدم عرضاً لدوريات الشرطة القديمة، ومشاركة فرقة موسيقى الشرطة التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، والتي قدمت مجموعة من معزوفاتها الوطنية والحماسية والعروض التي أبرزت مهارات تدريب الكلاب البوليسية وقدمتها إدارة التفتيش الأمني k9، كما ثمنت مشاركة بلدية الوثبة وبنك أبوظبي الأول ومركز دلما مول والشرق مول للتسوق ومجموعة تدوير ومستشفى ميديكلينك وحمد ستور.

وتم خلال الملتقى تعريف الحضور بالجهود المجتمعية والوقائية، بهدف تشجيعهم على التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار وتعزيز قيم الإيجابية، بما يحقق تطلعات القيادة في تحسين وتطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم في التعاون مع شرطة أبوظبي لتحقيق أهداف وتطلعات عام المجتمع، إلى جانب الاهتمام بنشر قيم السعادة وترسيخها في المجتمع.

وشارك في الملتقى نحو 17 أسرة منتجة، واشتمل الملتقى على مسابقات ثقافية واجتماعية وأمنية وتراثية، وحوارات نقاشية من الشركاء ومحاضرات وورش.

كما أقيمت بطولة الشرطة المجتمعية الرمضانية لكرة القدم في أبوظبي ضمن فعاليات الملتقى، بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين، من الأحياء السكنية، وشهدت تنافساً وحماسة كبيرة بين اللاعبين، وسط تشجيع أهالي المنطقة.