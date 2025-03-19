يوسف السركال: مواصلة مسيرة العطاء لصحة المجتمع

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية :«في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر الإرث الإنساني العريق للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قيم الخير والبذل والعطاء، وجعل الرعاية الصحية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك يتمتع بالصحة والاستقرار».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا النهج، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها بتعزيز الخدمات الصحية الشاملة، وتوسيع نطاق المبادرات العلاجية والوقائية، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع أفراد المجتمع، بما يرسّخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المتكاملة».

وتابع: «وفي هذا اليوم، نجدد العهد على المضي قدماً في توفير منظومة صحية متقدمة ترتقي بجودة الخدمات وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة، من خلال تقديم رعاية مستدامة وفق أعلى المعايير».