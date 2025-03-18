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علوم الدار

وزير العدل: مواصلة نهج البذل والعطاء

عبدالله النعيمي
19 مارس 2025 02:57

أبوظبي (وام)

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قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة نهج البذل والعطاء الذي رسخه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي امتدت ظلاله الوارفة إلى دول العالم، تلبي نداء الإغاثة، وتقدم العون للمتضررين في كل مكان.
وأضاف: أن دولة الإمارات أضحت بفضل هذا النهج مثالاً فذاً في تعزيز قيم العطاء والاستجابة تجاه الكوارث والأزمات الإنسانية، وتركت أثراً طيباً على حياة الملايين حول العالم.
وتابع: إن قيادتنا الرشيدة استلهمت من هذا النهج، الأساس الذي بنت عليه مجتمعاً متماسكاً ومترابطاً، تجسد هذا العام بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان «عام المجتمع»، ليتناغم مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تكريس التلاحم والتكافل الاجتماعي.

وزير العدل
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
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عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
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