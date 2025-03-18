فيصل القاسمي: بصمات إنسانية استثنائية في العمل الخيري

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نستذكر فيها أسمى معاني البذل والعطاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى بفكره قواعد العمل الإنساني في دولة الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل محتاج حول العالم، ليسجل التاريخ بصمات إنسانية استثنائية في العمل الخيري، ولتغدو دولة الإمارات رمزاً للخير والتسامح والمودة، ومثالاً يحتذى به في العمل الإنساني.

وقال: «إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتسليط الضوء على المبادئ السامية والقيم الأصيلة التي غرسها القائد المؤسس في نفوس أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد بمواصلة جهودنا في العمل الإنساني سيراً على خطى «زايد الخير»، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي حملت راية العمل الإنساني، محققة في ذلك إنجازات محلية ودولية، لتغدو الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مجال نشر قيم الإنسانية وروح العطاء والمحبة والتسامح».