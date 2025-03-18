خليفة بن محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» تخليد عظيم لإرث زايد المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يعدّ تخليداً عظيماً وإرثاً استثنائياً على العمل الإنساني المستدام للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال: «إن دولة الإمارات قـدّمت نفسها نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني عبر كافة مشاريعها وحملاتها ومبادراتها، الدولية والوطنية، والتي طالت معظم أقطار العالم، خدمةً للإنسانية».

وأضاف أن الاحتفاء بهذا اليوم، يأتي تأكيداً على الثقافة المجتمعية السائدة، وأحد الثوابت الوطنية الشاهدة على المنظومة الفريدة التي أرسى دعائمها «زايد الخير» في العمل الإنساني المستدام، ويواصل على نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.