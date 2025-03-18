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علوم الدار

سلطان بن طحنون: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة مضيئة في مسيرة العطاء

سلطان بن طحنون: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة مضيئة في مسيرة العطاء
19 مارس 2025 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثّل محطة مضيئة في مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالعطاء والتسامح، وهو مناسبة وطنية تُجسّد القيم النبيلة، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وقال معاليه: «في هذا اليوم، نستذكر إرث القائد المؤسس الذي جعل من العمل الإنساني نهجاً راسخاً لدولتنا، فكانت الإمارات ولا تزال نموذجاً عالمياً في العطاء والمساعدة دون تمييز، لتصل أيادي الخير إلى كلِّ محتاج حول العالم».
وأضاف معاليه: «إن مكتب فخر الوطن يفخر بالجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تُعزّز دور الدولة كواحدة من أكبر المانحين الدوليين في مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة»، مؤكداً أن هذه المسيرة ستظلّ مستمرة، وفاءً لنهج زايد الخير، وترسيخاً لقيم التضامن والتكافل.

يوم زايد للعمل الإنساني
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