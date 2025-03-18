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رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن بحضور منصور بن زايد

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن بحضور منصور بن زايد
18 مارس 2025 23:40

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم بدبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهم، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركة على دولة الإمارات وشعبها، ويديم عز الدولة ورفعتها وتقدمها.

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كما تطرق اللقاء إلى القضايا المتعلقة بشؤون الوطن ومواصلة تحقيق الرؤية التنموية للدولة؛ لتعزيز تقدمها وازدهارها، وتلبية تطلعات شعبها نحو المستقبل، بجانب النهج الإنساني الأصيل لدولة الإمارات والمبادرات العالمية التي تنفذها مؤسساتها الإنسانية لتمكين المجتمعات وتحقيق تنميتها.
وحضر صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة الإفطار التي أقامها لسموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر اللقاء والمأدبة كل من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الإمارات
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