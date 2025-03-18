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المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم أوراق اعتمادها إلى المدير العام

المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم أوراق اعتمادها إلى المدير العام
19 مارس 2025 00:11

 قدمت سعادة أميرة الحفيتي، أوراق اعتمادها إلى سعادة فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى المنظمة، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في مقر المنظمة بمدينة لاهاي.
وأكدت سعادة الحفيتي حرص دولة الإمارات على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاقية، ودعم السلم والأمن الدوليين.
من جانبه، تمنى سعادة أرياس لسعادة الحفيتي التوفيق في مهام عملها، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامها، وتعزيز التعاون المشترك.
من جهتها، أعربت سعادة الحفيتي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات في المنظمة، وحرصها على دعم أهداف المنظمة ومهامها، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.
وعقدت سعادة الحفيتي اجتماعاً مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية، ودعم السلام والأمن الدوليين.

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المصدر: وام
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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