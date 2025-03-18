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علوم الدار

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «يوم زايد للعمل الإنساني» تخليد لإرث أصيل

محمد حمد البادي
19 مارس 2025 02:58

أبوظبي (وام)

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قال معالى المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إن يوم زايد للعمل الإنساني تخليد لإرث أصيل، حيث يتجلى للعالم عُمق ومصداقية الرؤية الاستراتيجية والنظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تتشبث بالإنسانية كمبدأ للعطاء، وتقوم على الإنسان بوصفه الهدف الأسمى والمحور الأهم في كل عمل بشري، فقد بلغت أياديه الإنسان حيثما كان، ولم تفرق بين الناس في البذل والعطاء وعون المحتاج وإغاثة الملهوف، حتى استحق بصدق وجدارة صفة «زايد الخير» .
وتابع: حُقّ لنا في الإمارات أن نحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، وفاءً وولاءً لذلك القائد النبيل، وتخليداً لإرث إنساني أصيل عنوانه الجود والعطاء، وأن نفخر بقيادة رشيدة أبهرت العالم بمبادرات إنسانية جليلة لا تعرف للخير حدوداً ولا للعطاء قيوداً، وبمجتمع تربّى على قيم البذل والكرم وتوارثها جيلاً بعد جيل.

المحكمة الاتحادية العليا
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