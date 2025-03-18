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علوم الدار

ميثاء الشامسي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية نفتخر ونعتز بها

ميثاء الشامسي
19 مارس 2025 02:58

أبوظبي (وام)

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تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.. إطلاق "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني"

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نفتخر ونعتز بها في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو يلقي الضوء على مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد نموذجاً استثنائياً في العطاء، فقد ارتقى بثقافة العطاء وجعله واجباً إنسانياً تجاه المحتاجين ممن يواجهون ظروفاً صعبة أجبرتهم عليها الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وجعلتهم يواجهون تحديات كثيرة، كما أن إحساسه النبيل والسامي تجاه هؤلاء الناس جعله لا يتردد في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم.
وقالت معاليها، في الختام: رحم الله الشيخ زايد، ووفق الله قيادتنا في كل إحسان وعطاء تقدمه لإغاثة المحتاجين، وجعل الإمارات دائماً نبراساً للعطاء والمحبة والسلام والخير.

ميثاء الشامسي
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
الشيخ زايد
الإمارات
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