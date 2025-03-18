الأربعاء 19 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شما المزروعي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مسيرة عطاء متجددة

شما المزروعي
19 مارس 2025 02:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.. إطلاق "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني"

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مسيرة عطاء متجددة ورؤية مستمرة للخير بلا حدود، تخليداً لإرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلك الروح التي جعلت من الإمارات منارة للإنسانية ونموذجاً عالمياً للعطاء المستدام.
وقالت معاليها: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نحتفي بالذكرى ونجدد العهد بأن نكون صناع الأمل، وبناة المستقبل، وحاملي رسالة الإمارات إلى العالم. فالعطاء في أبناء زايد هوية وطنية ونهج حياة».
وأضافت: «عَلّمنا أبونا الشيخ زايد أن العطاء الحقيقي يبني الإنسان ويُمكّنُه من صناعة مستقبله، واليوم تواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج بعزيمة لا تلين، فالإمارات لا تعرف المستحيل عندما يتعلق الأمر بخدمة الإنسانية. نُؤمن بأن الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وأن الإنجازات الإنسانية هي أعظم إرث يمكن أن نتركه للأجيال القادمة».

شما المزروعي
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
الشيخ زايد
الإمارات
آخر الأخبار
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
علوم الدار
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
اليوم 14:21
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
الرياضة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
اليوم 14:15
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
علوم الدار
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
اليوم 14:13
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
الرياضة
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
اليوم 14:11
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
علوم الدار
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©