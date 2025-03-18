شما المزروعي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مسيرة عطاء متجددة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مسيرة عطاء متجددة ورؤية مستمرة للخير بلا حدود، تخليداً لإرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تلك الروح التي جعلت من الإمارات منارة للإنسانية ونموذجاً عالمياً للعطاء المستدام.

وقالت معاليها: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نحتفي بالذكرى ونجدد العهد بأن نكون صناع الأمل، وبناة المستقبل، وحاملي رسالة الإمارات إلى العالم. فالعطاء في أبناء زايد هوية وطنية ونهج حياة».

وأضافت: «عَلّمنا أبونا الشيخ زايد أن العطاء الحقيقي يبني الإنسان ويُمكّنُه من صناعة مستقبله، واليوم تواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج بعزيمة لا تلين، فالإمارات لا تعرف المستحيل عندما يتعلق الأمر بخدمة الإنسانية. نُؤمن بأن الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وأن الإنجازات الإنسانية هي أعظم إرث يمكن أن نتركه للأجيال القادمة».