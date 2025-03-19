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رئيس الدولة: الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون لهم

رئيس الدولة: الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون لهم
19 مارس 2025 09:50

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أن الإمارات ستواصل السير على طريق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تخفيف معاناة المحتاجين، ومد يد العون لهم انطلاقاً من نهجها الراسخ في هذا الشأن، وعملها من أجل سعادة الإنسان في كل مكان.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيظل الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً متجدداً للخير، وتجسيداً لقيم العطاء والنجدة التي تميز مجتمعنا ومصدر إلهام في التضامن بين البشر.. وفي«يوم زايد للعمل الإنساني» نؤكد أن الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين، ومد يد العون لهم، انطلاقاً من نهجها الراسخ في هذا الشأن، وعملها من أجل سعادة الإنسان في كل مكان».

 

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