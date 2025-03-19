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خالد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد نهج الشيخ زايد في العطاء والخير

خالد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد نهج الشيخ زايد في العطاء والخير
19 مارس 2025 10:56

قال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن «يوم زايد للعمل الإنساني»، مناسبة عزيزة تجسد نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، في العطاء والخير والتسامح، والذي أصبح نهجاً راسخاً تواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزه في جميع جوانب الحياة.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن الاحتفال هذا العام «عام المجتمع»، الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تحت شعار «يداً بيد»، يأتي تأكيداً على أن التلاحم المجتمعي والتكاتف بين جميع فئات المجتمع هما أساس استدامة مسيرة الخير والعطاء في وطننا الغالي. وأكد سموه أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تستلهم من هذه المبادئ رؤيةً واضحةً لتعزيز الشراكة المجتمعية، وخلق بيئة دامجة تدعم أصحاب الهمم وتمكّنهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، فخدمة المجتمع والعمل الإنساني نهج ثابت في دولتنا، ومسؤولية يشترك فيها الجميع على أرض وطننا الإمارات، أفراداً ومؤسسات، لترسيخ القيم النبيلة التي قامت عليها دولتنا الحبيبة.

 

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وقال سموه: «في هذا اليوم، نؤكد التزامنا بمواصلة المسيرة، يداً بيد، مقتدين بحكمة زايد الخير، ومسترشدين بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ليبقى الخير متجذراً في وجداننا، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني والتكافل المجتمعي».

المصدر: وام
خالد بن زايد
العمل الإنساني
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