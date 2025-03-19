منصور بن زايد: العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات.







وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في«يوم زايد للعمل الإنساني» نستذكر قيم الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ونؤكد أن العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات، ونهج راسخ في سياستها، وسيظل إرث زايد الإنساني مصدر إلهام في البذل والعطاء، ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي».