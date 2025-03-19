موزة بنت مبارك: «زايد» إرث خالد للعمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو احتفاء بإرث خالد للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي نثر الخير في ربوع العالم، معلياً كرامة الإنسان، ومعززاً الأمل في نفوس غمرها الألم والشقاء وأعياها العوز والحاجة، وهدها المرض والجهل، ومزقتها الصراعات، وحاصرتها الكراهية.

وأضافت أن رؤية زايد الخلّاقة وعطاءه اللامحدود جاء حاملاً للبشرية ينابيع خير دافقة، تغيث الملهوف وتضمد جراح المكلوم، وترسم البهجة على وجوه المحتاجين في كل مكان، دون نظر للون أو دين أو عقيدة أو قومية، فعطاء زايد للإنسانية دون تمييز عطاء امتد لعقود، وشكّل دائماً نقلة نوعية في حياة ملايين البشر، ما جعل سجل زايد في الصدارة دائماً، ومنجزاته مخلدة في ضمير الإنسانية ونهجه نموذجاً يحتذي به، ومرجعاً تحتفي به المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في العالم.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل نهجها وأسلوبها المتميز والمتفرد في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني والذي حققت عبره نقلة نوعية، إذ حلت دولة الإمارات في صدارة دول العالم المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وسطعت أياديها البيضاء في ربوع العالم تنشر الخير والنماء للبشرية في مختلف قارات العالم.

وأضافت أن الخير والعطاء نهج مستدام في دولة الإمارات غرسه المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، واليوم تواصل الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذه المسيرة حيث تضع القيم الإنسانية في طليعة اهتماماتها وإنجازاتها، لتؤكد دورها الرائد في دعم المحتاجين، وتقديم المساعدة للمجتمعات التي تعاني تداعيات الأزمات والكوارث، مجسدة إرثاً مجيداً ومستداماً من البذل والعطاء للإنسانية، وفي هذا اليوم نبتهل إلى المولى، عز وجل، أن يرحم والدنا المغفور له الشيخ زايد، وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدّم من خير وعطاء للإنسانية.