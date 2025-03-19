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خالد بن محمد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نحتفي فيها بنهج الوالد المؤسس في العطاء والخير

خالد بن محمد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نحتفي فيها بنهج الوالد المؤسس في العطاء والخير
19 مارس 2025 12:25

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية نحتفي فيها بنهج العطاء والخير وقيم التآخي والتضامن الإنساني التي غرس بذورها في نفوس أبناء الوطن، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي امتدت أياديه البيضاء بالخير لتعم جميع شعوب العالم.

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وقال سموّه في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة مهمة لإحياء سيرة طيبة وذكرى عطرة أرست دعائم مسيرة خالدة من البذل والعطاء في خدمة قضايا الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها.وأضاف سموّه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل ترسيخ العمل الإنساني نهجاً حضارياً، وأسلوب حياة تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث أصبح العطاء نهجاً ثابتاً يعكس القيم النبيلة التي تقوم عليها مسيرة الإمارات التنموية.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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