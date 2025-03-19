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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي
19 مارس 2025 12:40

 نظمت مراكز الإصلاح والتأهيل بدائرة القضاء في أبوظبي، مأدبة إفطار جماعي للنزلاء الملتزمين ببرامج التأهيل وأسرهم، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية وتعميق الروابط الأسرية، تماشياً مع أهداف "عام المجتمع 2025"، بما يدعم ترسيخ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الفعالية تُعد جزءاً من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم برامج التأهيل والإصلاح، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة للنزلاء الذين أظهروا التزاماً خلال فترة محكوميتهم للقاء أسرهم في أجواء شهر رمضان الروحانية، يعكس التزام الدائرة بتعميق قيم التسامح وتوفير بيئة إصلاحية داعمة، تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع كأفراد منتجين وقادرين على الإسهام في التنمية.

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وأضاف أن دائرة القضاء تسعى باستمرار إلى إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية الدعم الأسري في عملية الإصلاح، بما يضمن نجاح إستراتيجيات التأهيل، مع التركيز على تحفيز النزلاء على تبني السلوك الإيجابي والاستفادة من البرامج التأهيلية لضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع.

المصدر: وام
أبوظبي
قضاء أبوظبي
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