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ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
19 مارس 2025 13:15

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 8.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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