الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة

الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
19 مارس 2025 14:21

عقد الاتحاد النسائي العام، اجتماعات ثنائية مع شركائه الاستراتيجيين على الصعيد الدولي، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد الدولة في الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت 10 مارس الجاري.

وحرص الاتحاد على توطيد آفاق التعاون بينه وبين شركائه في مجال دعم وتمكين المرأة، عبر عقد اجتماعات ثنائية مع كل من المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات ، كما التقى مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن جدول أعمال مشاركة الاتحاد النسائي العام كمتحدثين اشتمل على أربع جلسات ، الأولى تحت عنوان: "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والثانية تحت عنوان: "تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة"، والثالثة تحت عنوان: "الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بكين"، والرابعة تحت عنوان: "دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج".

أخبار ذات صلة
«الاتحاد النسائي»: الإمارات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة

كما تضمن جدول الأعمال حضور ثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان: "جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة"، والثانية تحت عنوان: "نساء غزة ينهضن من أجل الحرية والكرامة"، والثالثة تحت عنوان: "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".

وانصب التركيز الرئيسي خلال الدورة 69 للجنة وضع المرأة على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

وتعد لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف ، وقد أُنشئت عام 1946، كهيئة عالمية لصنع السياسات التي تعنى بالنهوض بالمرأة ، وتعقد اجتماعات سنوية في شهر مارس لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المصدر: وام
الاتحاد النسائي العام
الاتحاد النسائي
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©