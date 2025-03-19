"طفل سوري" يتغلب على مرض نادر بفضل علاج متقدم في "مدينة خليفة الطبية"

نجح أطباء مدينة الشيخ خليفة الطبية، في مساعدة طفل سوري يبلغ من العمر سبع سنوات، على التغلب على مرض ستيل "التهاب المفاصل الجهازي مجهول السبب" وهو حالة صحية نادرة ومعقدة.



وتم تشخيص الطفل في أغسطس 2023 بمرض ستيل وهو اضطراب نادر يؤثر على حوالي 1.6 من كل 100 ألف طفل على مستوى العالم، وتتشابه أعراض هذا المرض مع أمراض أخرى أو عدوى مما يسبب تأخيرات في التشخيص.

وتشمل الأعراض، الحمى المستمرة، والطفح الجلدي وتيبس وتورم وألم في المفاصل، فضلاً عن مشكلات قد تطال القلب والرئتين والدم.



وعند وصول الطفل إلى "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، تم إجراء فحوصات شاملة لاستبعاد الأسباب المعدية والخبيثة، وبدأ العلاج الأولي باستخدام جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات التي تم تقليلها تدريجيًا.



ومنذ نوفمبر 2023 توقفت الحاجة إلى الكورتيكوستيرويدات، وأصبح العلاج يعتمد على الأدوية البيولوجية المستهدفة، مما ساعد في السيطرة على حالته وبدأ الطفل الآن في مرحلة التعافي.

وتُعتبر الإصابة بمرض ستيل حالة نادرة من التهاب المفاصل عند الأطفال، ويتطلب تشخيصًا مبكرًا وعلاجًا سريعًا، لمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد وتحسين نوعية الحياة.



ولعبت شركة "صحة" دورًا محوريًا في نجاح هذا العلاج بفضل خبرتها الطبية المتقدمة ورعايتها متعددة التخصصات.وقالت الدكتورة عائشة راشد المهيري أخصائية أمراض روماتيزم الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إنه بفضل التشخيص المبكر والعلاج الفعّال تمكنا من تحقيق تعافٍ ملموس، معربة عن أملها في زيادة الوعي حول هذا المرض النادر وأهمية التدخل الطبي المبكر.