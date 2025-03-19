الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

رئيس الدولة
19 مارس 2025 15:03

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً مع فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية اطمأن خلاله على سلامته إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدفه وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا والشعب الصومالي الشقيق متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع الصومال ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الشعب الصومالي الشقيق واستقراره. ‎
من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الصومال وشعبها.

أخبار ذات صلة
«مساجد زايد».. مراكز حضارية لنشر التعايش والتسامح حول العالم
طحنون بن زايد: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية تُبنى عليها معالم المستقبل
المصدر: وام
الإمارات
الصومال
محمد بن زايد
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©