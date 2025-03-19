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طحنون بن زايد: في يوم زايد للعمل الإنساني نحتفي بقيم البذل والعطاء

طحنون بن زايد
19 مارس 2025 16:24

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أننا نحتفي في يوم زايد للعمل الإنساني، بقيم البذل والعطاء التي غرسها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه المتجدد الذي رسخ مكانة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في العمل الخيري والإنساني.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"في يوم زايد للعمل الإنساني نحتفي بقيم البذل والعطاء التي غرسها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه المتجدد الذي رسخ مكانة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في العمل الخيري والإنساني. الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "حفظه الله" في نهجها الإنساني والوقوف مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة انطلاقاً من مبادئها وقيمها الراسخة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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