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علوم الدار

عهود الرومي: العطاء والعمل الإنساني سمة مميزة لإرث زايد

عهود الرومي
19 مارس 2025 16:55

 أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن العطاء والخير والعمل الإنساني تمثل سمة مميزة لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعنوانا لمسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عاماً.
وقالت بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي تحتفي به دولة الإمارات في التاسع عشر من رمضان من كل عام، إن الدولة برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حولت العمل الإنساني إلى محرك أساسي للتنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات، وأرست من خلاله نموذجاً متفرداً لعملية صناعة مستقبل محورها الإنسان.
وأضافت أن احتفاء القطاعات المؤسسية والمجتمعية كافة في الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، يمثل تجديداً لعهد الشيخ زايد رحمه الله، وتأكيداً لمواصلة العمل يداً واحدة على خطاه، نحو تعزيز ريادة الدولة في العمل الخيري والإنساني الهادف لخدمة المجتمعات حول العالم، وتوفير فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة. 

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المصدر: وام
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