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علوم الدار

قيادة العمليات المشتركة تكرم المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في عملية «الفارس الشهم 3»

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19 مارس 2025 17:22

احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني، كرّمت قيادة العمليات المشتركة الشركاء والمؤسسات والجمعيات الخيرية الذين شاركوا في عملية «الفارس الشهم 3»، والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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وجاء هذا التكريم تعبيراً عن الامتنان للدور الذي قاموا به في دعم العمليات الإغاثية، وتقديم العون للمتضررين، بما يجسد قيم العطاء والتضامن الإنساني التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وخلال الحفل، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن هذا التكريم يعكس التقدير العميق لمساهمة هذه المؤسسات في إنجاح المهام الإنسانية، مشيرين إلى أن «الفارس الشهم 3» شكّلت نموذجاً مشرفاً للتعاون بين الجهات الرسمية والخيرية لخدمة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
وأعرب ممثلو الجهات المكرمة عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الإنساني وفق نهج دولة الإمارات في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

يوم زايد للعمل الإنساني
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