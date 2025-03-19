الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الأمن السيبراني: الإمارات والولايات المتحدة تدشنان حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

رئيس الأمن السيبراني: الإمارات والولايات المتحدة تدشنان حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
19 مارس 2025 19:53

أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن العلاقات الإماراتية الأميركية تشهد انطلاق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني.
 وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة الأميركية، تمثل دفعة قوية جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتفتح المزيد من فرص النمو المستدام والتقدم والازدهار المشترك، والاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة التي تقودها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تمثل ركائز أساسية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل العالم.
 وأشار سعادة الدكتور محمد الكويتي إلى التعاون الإماراتي الأميركي في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بجهود الإدارة الأميركية في رعاية المبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2022 «CRI» التي تعقد برعاية البيت الأبيض، حيث تترأس دولة الإمارات لجنة مشاركة البيانات ومنصة الكرة البلورية Crystal ball، ‏بمشاركة أكثر من 68 دولة.
وأكد سعادته مواصلة التعاون المشترك بين الإمارات مع الولايات المتحدة لتوفير بيئة آمنة ومواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة والمتوقعة، والعمل على ورفع كفاءة نظم الحماية والمراقبة، بما يسهم في مواجهة التحديات والانتهاكات السيبرانية، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة استخدم الخدمات السحابية والتحول الرقمي.

أخبار ذات صلة
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
واشنطن تتهم الحوثيين بسرقة مخزون «الأغذية العالمي» في صعدة
المصدر: وام
الولايات المتحدة
محمد الكويتي
الأمن السيبراني
أميركا
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©