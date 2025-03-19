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طحنون بن زايد يناقش مع إيلون ماسك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة الحكومية

طحنون بن زايد يناقش مع إيلون ماسك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة الحكومية
19 مارس 2025 20:57

ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع إيلون ماسك في العاصمة الأميركية واشنطن، أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير أنظمة حكومية أكثر مرونة واستجابة، ترتكز على الابتكار في تقديم الخدمات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت مع إيلون ماسك في العاصمة الأميركية واشنطن أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير أنظمة حكومية أكثر مرونة واستجابة، ترتكز على الابتكار في تقديم الخدمات».
وأضاف سموه: « كما استعرضنا مجالات التعاون في القطاعات الحيوية التي يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أن يؤديا فيها دوراً تحولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة عالمية رائدة في الابتكار الرقمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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